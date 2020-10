Alunos do Marista Glória produzem blog para compartilhar experiências no período de isolamento

Atividade foi intitulada de “Ser, fazer e se divertir”

Estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais – do Colégio Marista Glória estão escrevendo um blog para compartilhar suas experiências durante o período de isolamento social, devido a pandemia do novo coronavírus. A atividade, sob responsabilidade da professora Rosemeire Aparecida Machado Mell0, foi denominada “Ser, fazer e se divertir”.

Em meio ao distanciamento social, atualmente as aulas estão ocorrendo em ambiente virtual.

“Nesse ano, em que a realidade em que estamos vivendo é bem diferente, houve a percepção de que muitas coisas boas aconteceram em casa. Eles notaram que realizaram atividades diferentes do habitual e, principalmente, ficaram mais próximos de sua família”, explica a docente.

Individualmente ou coletivamente, os estudantes escreveram textos que estão sendo postados em um blog criado especialmente para a atividade. Lá, eles contam sobre as experiências vividas dentro de casa com suas famílias, como culinária, artesanato, tarefas domésticas, higiene, estudo, entre outros. Além dos registros escritos, também foram produzidos desenhos e fotos, que complementaram e ilustraram os textos.

A atividade faz parte do Projeto de Intervenção Social (PIS) do Colégio, uma prática pedagógica Marista que promove o diálogo e o protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

Todo o projeto, com os textos dos alunos, pode ser acessado no link: https://serfazeresedivertir.blogspot.com/