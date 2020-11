Alunos do Marista Glória criam animações em vídeo utilizando fotos e desenhos

Estudantes usam a criatividade para fazer arte usando a tecnologia

Uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais do Colégio Marista Glória, com a ajuda dos familiares e sob a supervisão da professora Andrea Maria dos Santos, estão criando animações utilizando recursos do Google Fotos. As crianças utilizam-se de imagens de atividades cotidianas, brinquedos, alimentos e outros itens de suas casas para produzir os vídeos.

O resultado são animações, algumas delas em stop motion, criativas, cheias de efeitos, nas quais os alunos mostram habilidade na combinação do pensamento e sensibilidade artística com a utilização da ferramenta.

Segundo Andrea, os alunos primeiro conheceram o universo das histórias em quadrinhos, depois puderam descobrir a magia das animações. “Mostramos para eles o uso da tecnologia para fazer arte. Isso despertou a curiosidade da turma e também de familiares, que dedicaram tempo, planejamento e muito carinho para a produção dos conteúdos. Além de estreitar os relacionamentos familiares por meio das parcerias divertidas”, afirma a docente.