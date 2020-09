Alunos do Marista Glória alimentam animais de rua durante a pandemia

Grupo do Colégio confeccionou saquinhos de ração para cães e gatos e os chamou de “Pacotinhos de Amor”

Ao notarem que, com o isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus, animais em situação de rua poderiam estar passando fome, estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais – do Colégio Marista Glória, resolveram distribuir saquinhos de ração.

Para conhecer melhor o trabalho de voluntários e pesquisar mais sobre o tema, a docente responsável pelo projeto, Carolina Maria de Oliveira, procurou pelo grupo “Gatos do Ipiranga”, que fazem um trabalho de tratamento e resgate no Parque do Ipiranga, na capital paulista. Com isso, as crianças puderam fazer perguntas e conhecer como é o trabalho dos voluntários.

O segundo passo foi conhecer a ong Missão Providência, que entrega saquinhos de ração para animais que vivem junto a moradores de rua. Esse grupo se prontificou a entregar os “Pacotinhos de amor” – nome dado pelos alunos – com ração para os bichinhos na Zona Norte da cidade, inclusive para que as crianças e suas famílias não serem expostas ao vírus. Além dessa organização, o grupo “Amor no Potinho” recolheu os cerca de 200 saquinhos no Colégio e fez as entregas nas ruas.

Os alunos também produziram cartazes, confeccionaram bonecos “protetores da natureza”, e por fim, decidiram também produzir, com ajuda dos pais, comedouros e bebedouros para serem distribuídos pela cidade.

“Foi um projeto lindo, de amor aos animais, e que também uniu as famílias, pois os pais também participaram ajudando a montar os pacotinhos com a ração para cães e gatos, além de produção dos comedouros e bebedouros”, explica a professora Carolina.

A atividade faz parte do Projeto de Intervenção Social (PIS) do Colégio, uma prática pedagógica Marista que promove o diálogo e o protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

Em meio ao distanciamento social, atualmente as aulas, ao vivo, estão ocorrendo em ambiente virtual.