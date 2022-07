Alunos do Integral do Marista Glória aprendem a importância da escovação

Colégio Marista Glória dá cinco dicas de como tornar o momento de escovar os dentes dos pequenos mais divertido

Pensando no desenvolvimento infantil de maneira global, hábitos de higiene não podem ficar de fora. Partindo dessa premissa, os alunos do Integral do Colégio Marista Glória, praticaram algumas medidas, incluindo a importância da preservação da saúde bucal.

O ideal é que a escovação comece quando o primeiro dente nascer, geralmente, a partir dos seis meses de idade. Embora os primeiros dentinhos não sejam permanentes, mesmo assim, precisam de cuidados.

“Explicamos a importância para nossa saúde, visando incorporar a escovação como um hábito de rotina para os pequenos”, afirma a professora responsável pela atividade, Priscila Colen.

Para tal, as crianças utilizaram uma “boca e dentes” feitos de materiais recicláveis, para que pudessem observar na prática como ficam os dentinhos quando se alimentam e após escová-los.

“O aprendizado de forma lúdica possibilita uma compreensão muito mais significativa por parte das crianças”, explica Priscila.

Cinco maneiras de tornar o momento de escovar os dentes das crianças mais divertido: