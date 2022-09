Alunos do Glória produzem autômatos para compreender sobre os impactos ao meio ambiente

Estudantes constroem as esculturas mecânicas e utilizam circuitos elétricos para assimilar sobre a degradação ambiental

As turmas dos 8ºs anos do Ensino Fundamental – Anos Finais, do Colégio Marista Glória, produziram diversos autômatos durante as aulas de Ciências. O objetivo é investigar o processo mecânico e a utilização de circuitos elétricos, aprendendo sobre as atividades humanas capazes de causar danos ao meio ambiente. A construção artesanal também estimula o trabalho em grupo e o aprendizado baseado em problemas, além do desenvolvimento de projetos.

Os autômatos são esculturas mecânicas que contam histórias; dispositivos de comunicação concebidos à medida das crianças e muito apreciados por elas.

Para o objetivo de produzir um autômato, as crianças têm de desenvolver um conjunto de atividades que implicam na aquisição de diversas competências. Com isso, o estudo envolve, além dos conceitos sobre e impactos ambientais, noções de Física, de Engenharia, pensamento matemático, arte e instalação de circuitos elétricos.

Utilizando materiais não estruturados, como papelão, arames, tampas de garrafas, e com o auxílio de uma impressora 3D, os alunos construíram modelos de fábricas que mostram a poluição saindo das chaminés, os escapamentos dos carros poluindo o meio ambiente , a fumaça produzida pelas carvoarias, entre outros.

“O projeto chama a atenção dos alunos para a discussão sobre problemas ambientais, como a utilização de combustíveis fósseis e queimadas utilizando de metodologias ativas, que desenvolvem habilidades muito além do conteúdo trabalhado em sala de aula”, esclarece o docente responsável pela atividade, Wagner Eduardo Gonçalves.