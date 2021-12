Alunos do Glória dançam para homenagear mulheres que marcaram a história

Atividade promovida pelo Marista Glória deve contar com a presença de público limitada devido aos protocolos de distanciamento social

O Colégio Marista Glória, por meio do Núcleo de Atividades Complementares (NAC), realiza, no dia 04 de dezembro, em seu Salão Nobre, a tradicional atividade de encerramento da dança, cujo tema será “Mulheres que marcaram a história”.

Com a força e coragem de Onna Bugeisha, Anne Frank e Alquatune; sensibilidade e visão singular de Tarsila do Amaral, Carmen Miranda, Chiquinha Gonzaga e Frida Khalo; capacidade de liderança de Njinga Mbandi, Marta, Formiga e Annette Kellerman; inteligência e dedicação de Anna Lee Fisher e Marie Curie, a apresentação visa demonstrar como as mulheres são capazes de tudo e não há limites para o que podem fazer e alcançar. A apresentação homenageia treze mulheres que com força e um coração confiante mudaram e continuam mudando o mundo.

Neste ano, mesmo com a volta das atividades presenciais, o evento deve contar ainda com a presença de público limitada, devido aos protocolos de saúde para combate à Covid-19.

De acordo com a coordenadora do NAC, Rafaela Jorge de Oliveira, o evento é uma homenagem às mulheres fortes que contribuíram para fazer do mundo um lugar muito melhor para se viver. “A aulas de dança, além de forma de expressão, são uma intensa troca de experiências. É um importante espaço de valorização da diversidade, da arte e da cultura”, afirma.

Os trabalhos coreográficos são cuidadosamente afinados nos quesitos: figurino, musicalidade, conjunto, composição coreográfica, técnica e expressividade.