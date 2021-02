Alunos do Glória criam audiolivro sobre folclore para pessoas com deficiência visual

Estudantes produziram a história e narraram o texto

Alunos do Infantil 5 do Colégio Marista Glória criaram um audiolivro com o objetivo de destiná-lo para crianças com deficiência visual (cegas e de baixa visão).

O texto, escrito por alunos de cinco anos de idade, trata sobre uma aventura com algumas das lendas do folclore brasileiro.

A docente Catarina Manoela Ferreti Bueno, responsável pelo projeto, explica que esse modelo leva o conhecimento para os deficientes visuais, pois a leitura “pelos olhos” deixa de ser exigida para a absorção da informação.

“O conteúdo propõe uma versão próxima da leitura das palavras, obedecendo regras de impostação de voz e pontuação, para que o ouvinte solte a imaginação e construa os sentidos do que está sendo lido”, explica a professora.

Originalmente chamados de audiobook (em inglês), essa mídia foi criada entre as décadas de 1980 e 1990, e oferece conteúdos narrados por contadores de história profissionais que, no início, só eram encontrados em CDs e fita cassetes. Além dos narradores, audiolivros mais “completos” contam com diversas vozes diferentes, efeitos e trilha sonora.

O livro “O Encontro das Lendas” pode ser ouvido no link https://read.bookcreator.com/library/-MGOZkTNqWnBeOkXkayi

Livro em braille em impressora 3D

Em 2019, a professora, orientando os alunos do Infantil 4, foi também a motivadora da criação de uma história transformada em um livro em braille, que foi produzido em uma impressora 3D.

Os alunos criaram, com a colaboração da Tecnologia Educacional do Colégio, um livro em braille sobre um menino chamado João que vai passear no parque, encontra um cachorro com a pata quebrada e o ajuda. O material foi oferecido para a prima deficiente visual de um dos alunos da turma, que vive no estado do Sergipe (SE).