Alunos do Glória arrecadam cestas básicas para famílias carentes

Marista Escola Social Robru será a instituição beneficiada com a iniciativa

Visando consolidar a virtude da solidariedade, alunos do Ensino Fundamental – dos Anos Iniciais do Colégio Marista Glória, estão contribuindo com um projeto realizado pelo Marista Escola Social Robru, localizado no Jardim Robru, um bairro do distrito da Vila Curuçá, na capital paulista.

“Queremos contribuir com um projeto da instituição que visa compor a orientação necessária à boa alimentação e consequentemente a entrega dos alimentos que fazem parte da cesta básica”, explica o coordenador de Pastoral do Colégio Marista Glória, Wagner Botelho.

As turmas deverão arrecadar itens como arroz, feijão e macarrão. A iniciativa é do Núcleo de Pastoral do Colégio e faz parte da programação do Festival Champagnat, um tradicional evento Marista que promove atividades esportivas, culturais e sociais, com ênfase na fraternidade e na solidariedade, e funciona como uma gincana, contando pontos para as turmas que mais doarem.

A meta de arrecadação dos alunos é de 1500 kg de alimentos.