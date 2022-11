Alunos do Glória aprendem usando os grupos da Copa do Mundo

Atividade envolve as disciplinas de Educação Física e Geografia

Um projeto interdisciplinar dos 7ºs anos do Ensino Fundamental – Anos Finais, do Colégio Marista Glória, envolvendo Geografia e Educação Física, usa a tabela da Copa do Mundo 2022 para ensinar sobre futebol, mas também sobre a parte geográfica, histórica e cultural de cada país participante.

Os alunos, orientados pelos professores Maurício Segatto (Educação Física) e Maria Cristina Machado Banis (Geografia), produziram um mapa mundi gigante. A partir dessa criação, cada sala foi dividida entre os oito grupos do torneio e seus 32 países. Cada equipe é responsável por dois grupos, ou seja, oito países. Eles irão produzir cards com informações sobre cada país, inclusive com dados sobre as seleções.

O futebol faz parte do conteúdo das aulas de Educação Física, promovendo bem-estar físico e desenvolvimento de habilidades motoras gerais como locomoção, coordenação, domínio da bola, manipulação e equilíbrio, também incentivando a socialização, muito importante para aprimorar exercícios em grupo e maior noção de responsabilidade.

De acordo com o educador físico Maurício Segatto, a atividade é uma maneira bem leve dos estudantes aprenderem um pouco mais sobre cada cultura. “A Copa do Mundo é um evento que mexe com as emoções de todo mundo. Nada melhor do que aproveitar esse grandioso evento para trazer informações de cada país, de forma lúdica e divertida”, afirma.