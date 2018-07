3 dicas incríveis para redação

Escrever bem não é um privilégio daqueles que amam a escrita. Há diversos meios de aperfeiçoar essa habilidade que é necessária não só para se dar bem no mercado de trabalho, como também para aqueles que estão prestando vestibular. Pensando nisso, recolhemos algumas dicas que foram elaboradas pela Professora Renata Borelli, do Colégio Marista Glória, que podem ajudar os futuros vestibulandos a se saírem bem na hora da redação:

Dica 1: Ler livros, revistas e notícias para ampliar o repertório cultural e, ao mesmo tempo, por meio da observação e do olhar analítico comparar as estruturas textuais, a ortografia das palavras, de modo a ampliar também o vocabulário ativo.

Dica 2: Rever conjunções e outros recursos morfológicos que, assim como os parágrafos, colaboram tanto na coesão como na construção da coerência, pois seu texto precisa apresentar uma sequência lógica, bem construída com argumentos diferenciados.

Dica 3: Hora de escrever! O rascunho precisa ser encarado como um exercício ” de liberdade”, ou seja, após ler a proposta, seja por meio de um processo de “brain storm” ou da construção de um mapa conceitual, dê espaço para que seus conhecimentos se expandam em fatos e argumentos diferenciados para, em seguida, relendo, no momento de reescrever, você determine o foco dentro do tema e apresente o contexto de forma hierárquica, guardando o melhor argumento para antes da conclusão que – lógico – deverá reafirmar com consistência o ponto de vista que apresentou na introdução.