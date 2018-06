Saúde (não) é brincadeira!

Os casos de febre amarela no país chamaram a atenção de todos sobre a importância da vacinação, inclusive do Mágico de Oz. A Educação Infantil preparou uma grande campanha de vacinação para colegas especiais: seus brinquedos!

Muitos cartazes foram produzidos pelos alunos com mensagens de conscientização sobre a doença. Depois de serem divulgados por toda a Escola, foi a hora da vacinação. As turmas se organizaram para atender e aplicar as vacinas nos bonecos e bichos de pelúcia, do Minimíni ao Alfa. Cada brinquedo tinha direito até a uma Carteira de Vacinação preenchida pelas próprias crianças, comprovando a imunização.



Parte do projeto “Direitos do Coração”, a atividade foi mais do que uma brincadeira, foi uma oportunidade de saber que todas as crianças têm direito a saúde de qualidade!