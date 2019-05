O Ginásio do Colégio Magno/Mágico de Oz transformado num grande templo do esporte! A abertura das Olimpíadas Magno 2019 na noite desta quinta-feira (02) reafirmou, mais uma vez, o papel do Colégio como uma instituição comprometida com a formação de crianças e adolescentes, apostando em temas fundamentais como as artes e o esporte.

Consagrada como um dos mais tradicionais eventos esportivos escolares de São Paulo, as Olimpíadas do Magno reúnem neste ano 30 escolas convidadas e jogos em pelo menos 19 modalidades. Na programação, disputas mais tradicionais como Futebol, Basquete e Vôlei, além de competições de Urban Dance, Esgrima, Circo e eSports (eletronic games).

Para a festa de abertura, desfile e juramento dos atletas e o hasteamento das bandeiras. Representando a internacionalização do Colégio Magno, a família Clifton, recém chegada ao Brasil vinda da Universidade do Mizzou, foi escolhida para hastear da bandeira do Brasil. Mister Clifton e Doctor Chanel, que é pós-doutora em educação, hastearam a bandeira nacional acompanhados pelos filhos Amari, Herman, Serenity e Adrian.

Neste ano, além da Orquestra do Magno Mágico de Oz que surpreendeu recebendo os atletas com os temas de Game of Thrones e Os Vingadores, a apresentação cultural das turmas de Dança do Colégio homenagearam a Tabela Periódica. Um do temas de trabalho escolhidos pela Unesco para 2019. Os alunos transformaram o ginásio no laboratório de um dos mais importantes químicos da história, Dmitri Mendeleev. Foi ele quem criou a tabela periódica, que mais se aproxima da que a gente conhece atualmente. Um espetáculo que misturou sapateado, urban dance, ginástica rítmica e muito talento.

Para fechar a noite, uma surpresa: Bob Burnquist, considerado um dos maiores skatistas da história, foi o atleta convidado para acender a pira olímpica. Antes, o skatista que chegou a estudar no Colégio Magno, relembrou histórias de sua passagem pela escola.

Sete vezes eleito como melhor skatista do ano, Bob ainda participou de um brincadeira: defendeu a cobrança de um tiro de sete metros, como na época em que fazia parte do time de handebol do Colégio. Não impediu o gol. Mas levou o troféu, entregue pelo Diretor Administrativo do Magno/Mágico de Oz, Maurício Tricate, deixando uma mensagem de incentivo para crianças e adolescentes que sonham com um futuro no esporte.

“É preciso fazer tudo com amor e vontade. Nem sempre vai dar certo. Mas eu aprendi que é no momento da queda, a gente vê do que é feito. Insiste, não desiste, corre atrás. Não deu certo na primeira, tenta de novo. Tudo é possível. Façam tudo por amor. O resto é consequência”, encerrou.

As Olimpíadas Magno 2019 seguem até o próximo dia 20 de maio. A Tabela de Jogos e os resultados das competições podem ser acompanhadas aqui.