No mundo de Basquiat

A arte sempre tem vez para os alunos do Magno. Com o 9º ano do Ensino Fundamental, não foi diferente. As turmas visitaram a exposição Jean-Michel Basquiat – Obras da coleção Mugrabi, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra faz uma retrospectiva do trabalho desse importante pintor afro-americano.

Os alunos conheceram o contexto por trás das produções exibidas, discutindo assuntos relacionados à história norte-americana nos anos 70 e 80. Além disso, temas como o racismo e a segregação, tão presentes nas obras, foram abordados pelas turmas. Esses são assuntos que serão trabalhados com prioridade pelo Colégio durante todo o ano, inspirando-se na Década Internacional dos Afrodescendentes, declarada pela ONU.

A equipe de Inglês do Colégio também participou da visita. As professoras Adriana e Ms. Furtado estiveram presentes para aprofundar o conteúdo de Artes no idioma estrangeiro. O departamento de Inglês estará presente não só nesta, como em muitas atividades com as diferentes matérias, para garantir a interdisciplinaridade.

O Magno sempre reconheceu a importância das Artes para a formação do indivíduo. Além do conteúdo em sala, o Colégio promove e incentiva visitas a exposições e a participação em cursos para alunos e funcionários. Um dos exemplos está na parceria que a Escola possui com o Museu de Arte Moderna (MAM), que permite a entrada gratuita de toda a comunidade Magno nas exibições do museu.