Magno em NY

Uma escola internacional vai muito além de uma instituição que preza somente pelo ensino de línguas estrangeiras. Auxilia seus alunos a desenvolverem uma cultura global e capacidades que, de tão inspiradoras, são capazes de encurtar distâncias geográficas. Ser destaque mundo afora!

Um trabalho desenvolvido por alunos do Infantil II do Colégio Magno/Mágico de Oz teve espaço garantido no Fablearn Conference 2019, evento que é considerado um dos mais renomados na área da aprendizagem criativa. Em sua oitava edição, o encontro reuniu em Nova York, entre os dias 9 e 10 de março, projetos de diversos países.

O Jogo das Vogais em Braile associa o som, a partir do toque de símbolos em braille, às letras e imagens correspondentes e foi produzido inteiramente pelos alunos. “Eles participaram de todo o processo, desde a concepção, passando pelo desenvolvimento com linguagens de programação, usando o Scratch Jr e o Makey Makey, até a montagem final do jogo”, explicou a professora Tatiana Feldman, que coordenou o trabalho.

A atividade surgiu a partir de uma dúvida que alunos trouxeram para a sala de aula: “como os deficientes visuais conseguem ler?”, questionaram. Acompanhada pela responsável pela área de tecnologia educacional da Unidade Campo Belo, Silvana Scavone, Tatiana esteve em Nova York para apresentar o trabalho e representar toda a comunidade Magno.