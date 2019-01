O Colégio Magno está em Portugal! Mais precisamente na cidade de Santarém, distante pouco mais de 80 km da capital Lisboa, participando do XXI Encontro Internacional de Jovens Cientistas das Escolas Associadas da UNESCO. Este ano o evento tem como o tema “Que oceanos queremos no futuro?” e acontece entre os dias 9 e 12 de Janeiro.

As alunas Ana Beatriz Costa e Giovanna Cavassa Hayachi, acompanhadas pelo professor e Coordenador de Ciências Humanas da Escola, Raildo Alencar, apresentaram os resultados de uma pesquisa desenvolvida na região da Baixada Santista, em parceria com o Instituto Oceanográfico da USP e professores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Durante a pesquisa, os alunos do Ensino Médio do Magno avaliaram como a ação humana tem impactado a vida nos oceanos. “Trouxemos uma problemática que envolve três áreas: a comunidade de caiçaras da Ilha Diana, a orla urbana e maior favela de palafitas do Brasil, o dique da Vila Gilda, em Santos”, explicou o professor Raildo.

Ao todo, alunos de 14 escolas da Alemanha, Andorra, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Angola, São Tomé e Príncipe, Itália, além de instituições do país anfitrião participam do Encontro.

Confira o vídeo produzido pelo jornal local, Correio do Ribatejo: