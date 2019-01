Uma escola Internacional está sempre aproximando culturas. Por isso, a partir deste ano, o Magno oferece aos alunos do High School a oportunidade de estudarem mandarim. É isso mesmo! O dialeto que é considerado a principal variação da língua chinesa veio parar nas salas de aula do Magno.

As aulas serão ministradas em parceria com a University of Missouri (Mizzou), por meio da Rosetta Stone Education (plataforma online de ensino de línguas). E sabe o que chama a atenção? A procura foi surpreendente. A turma já está quase completa!

Durante o curso, os alunos irão desenvolver habilidades de conversação, escuta e compreensão através de diálogos com falantes nativos. Além disso, irão adquirir a capacidade de leitura e escrita em uma nova linguagem.

O mandarim é uma língua falada por mais de 1,3 bilhão de pessoas ao redor do mundo, ou seja, 1 a cada 6 pessoas utilizam o dialeto para se comunicar. O que torna o mandarim a língua com mais falantes em todo o planeta.

好班, ou se preferir, boas aulas!