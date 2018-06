Inovação como profissão

Video games se tornaram um negócio sério, movimentando milhões pelo mundo e agregando cada vez mais fãs. E ninguém melhor para entender como funciona este mercado do que um dos criadores de uma das maiores séries de games do mundo. Chance Glasco foi responsável pela franquia Call of Duty e veio ao Magno para falar sobre sua experiência na área e seus trabalhos com realidade virtual.

Aos alunos do Middle School, High School e Ensino Médio, o desenvolvedor digital mostrou alguns dos jogos que o inspiraram a entrar no mercado e como foi o processo de criar, junto com colegas, o estúdio Infinity Ward. Ele apresentou o processo de criação de um jogo de grande escala, além de dar dicas para quem pretende seguir carreira na produção de games.

Realidade virtual também foi um grande foco da conversa. Chance, hoje, trabalha na Doghead Simulations, empresa que fundou para desenvolver produtos em realidade virtual para os meios corporativo e educacional. Um programa que cria salas de reunião em 3D, completamente virtuais, em que as pessoas conseguem se ver em tempo real, é sua mais atual criação.

Em uma sessão de perguntas com o aluno Vinícius Vieira Freire, do 9º ano, ele deu dicas e mostrou suas perspectivas para o futuro da tecnologia. No final, os fãs de games fizeram fila para conhecer o responsável por seus jogos favoritos!









Chance Glasco veio ao Colégio Magno em uma parceria com a Full Sail University.