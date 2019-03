I’m singin’ in the rain…

A criançada da Educação Infantil do Magno/Mágico de Oz protagonizou uma cena antológica do cinema. Como assim? Os alunos participaram de uma atividade na Vila Oz, localizada na Unidade Olavo Bilac, cantando e brincando com elementos presentes no filme “Cantando na chuva”.

Usando roupas de banho, cartolas e guarda-chuva, os alunos soltaram a imaginação e a voz para reinventar a cena imortalizada pelo ator Gene Kelly, em 1952. Ah, e claro que não faltou uma leve chuva para tornar o momento inesquecível.

“Nossa ideia, junto com a professora Micheli, que propôs a atividade, era aproximar as crianças da linguagem artística do cinema. E foi uma festa! Nós preparamos o ambiente para que eles tivessem toda a liberdade para reinventar a cena”, conta Roberto Schkolnick, Coordenador de Música do Colégio Magno/Mágico de Oz.