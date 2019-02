Educação pelo Sabor

A volta às aulas não é apenas o retorno às salas de aula. Milhões de crianças e adolescentes de todo o Brasil voltam também à alimentação escolar. Consumirão em cantinas e refeitórios alimentos mais atrativos, mas nem por isso mais saudáveis. Frituras, açúcar em excesso, poucas frutas e menos ainda legumes e verduras. Mas não no Colégio Magno. Na escola, a volta às aulas teve o sabor da alimentação saudável e da boa gastronomia.

É que, com o desafio de criar um novo padrão alimentar para alunos brasileiros, os jovens chefs Gabriel Coelho e Julia Tricate (ex-aluna do Magno) têm se dedicado dentro e fora da cozinha, a convite do Magno e de forma integrada com o projeto pedagógico da Escola. São horas analisando planilhas, buscando referências e experimentando novos sabores. No primeiro dia de aula, já sumiram da mesa o açúcar adicionado dos sucos, as frituras e os doces, que agora aparecem apenas em alguns momentos.

Os profissionais já passaram por alguns dos mais importantes restaurantes do mundo, como o dinamarquês Noma, e agora querem criar um padrão de alimentação escolar para alunos das escolas particulares, que parta de bons princípios nutricionais, mas inclua uma ampliação do repertório do paladar. Ou seja, aprender a comer bem e melhor.​

A união da boa gastronomia e dos princípios de nutrição é algo que há muito é discutido ao redor do mundo. O chef de cozinha inglês, Jamie Oliver, iniciou esse processo em seu país há alguns anos e serve de inspiração para o casal. No Brasil, conta Julia, não há nenhum tipo de diretriz que oriente escolas quanto ao padrão alimentar oferecido aos alunos. São encontradas apenas algumas recomendações para escolas públicas, mas ainda tímidas. “Essas referências têm foco quase que somente no balanço nutricional, sem pensar na educação do paladar”, aponta a chef.