Conhecimento compartilhado

Ampliar e facilitar o uso de técnicas inovadoras de ensino nas salas de aula. Esse é um dos objetivos do Programa de Escolas Associadas da UNESCO (PEA), que é coordenado nacionalmente pela diretora geral do Colégio Magno/Mágico de Oz, Myriam Tricate.

O Magno, como escola integrante do PEA, realizou um importante evento para alcançar essa proposta. Com a empresa Nave à Vela, que presta assessoria à Escola em projetos makers, promoveu uma oficina para levar recursos e ensinamentos dessa área para colégios da rede pública.

Uma equipe bem diversificada de professores do Magno – das áreas de Matemática, Física, Educação Física, Ensino Fundamental e Educação Infantil – se reuniu com o grupo ScopaBits, especializado em produção de kits para projetos criativos. Nesse encontro, realizaram projetos de Ciências e Artes com materiais simples, como pilhas, papelão, barbantes e fitas.

Com os educadores municipais e estaduais, os professores do Magno assumiram o papel de monitores, compartilhando os conhecimentos que adquiriram. O desafio foi criar, somente com o conteúdo dos kits, um inseto que se mexesse. Criatividade e trabalho em grupo foram essenciais para cumprir essa meta.

Com tudo o que conheceram e vivenciaram, os professores da rede pública foram convidados a estender esses ensinamentos aos seus alunos. Cada escola recebeu cinco kits criativos e foi convidada a participar do Festival de Invenção e Criatividade, que acontecerá na USP, em março. Quando todos trabalham juntos, a educação sai mais forte!