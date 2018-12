O Colégio Magno, membro de rede de escolas associadas da UNESCO, é o único representante brasileiro em um encontro mundial de estudantes promovido pelo The Centre for Global Education. O evento acontece em paralelo à Conferência do Clima da ONU – COP24, em Katowice, na Polônia.

As alunas Lara Celista e Bruna Candelária, dos 8º e 9º anos, respectivamente, discutem quais ações práticas podem ser desenvolvidas por jovens ao redor do planeta, para ajudar a reverter danos causados aos ecossistemas. Elas são acompanhadas pela coordenadora do Fundamental I, Sueli Joana.

As conclusões serão apresentadas em um dossiê, entregue aos líderes mundiais que participam da COP24, que neste ano tem como principal objetivo definir estratégias para viabilizar a aplicação do Acordo de Paris, retificado em 2015. O encontro da ONU em Katowice segue até o próximo dia 14, com representantes de 195 países.

O Colégio Magno participa do COY14 como membro do Programa das Escolas Associadas da UNESCO no Brasil.