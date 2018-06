Arte para além da Escola

O curso de História da Arte para a 1ª série do Ensino Médio vai muito além do estudo de movimentos artísticos do passado. Discute também a relação das pessoas com a arte nos dias de hoje. Para pensar sobre o uso da arte no espaço público, os alunos prepararam desenhos para serem expostos em um lugar de destaque: a calçada próxima ao Colégio.

Inspirados na obra do artista contemporâneo Marcos Gorgatti, que trabalha com design gráfico e arte urbana, utilizaram pisos pretos e brancos com padrões geométricos, como os utilizados nas famosas calçadas com o desenho do estado de São Paulo. O desafio era fazer novas combinações de cores e formatos, desenvolvendo novos desenhos.

Foram criados modelos de calçadas que representassem cada uma das quatro turmas de História da Arte. Esses modelos foram, então, colocados em votação no Facebook do Colégio. Em uma parceria com o Colégio Marajoara, vizinho ao Magno, a calçada compartilhada pelos dois colégios será reformada utilizando o desenho mais votado na enquete. O Marajoara também pretende realizar seus próprios desenhos, deixando a calçada ainda mais bonita!