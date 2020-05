Ação entre alunos, pais e colaboradores produz mais de mil máscaras de proteção para doação

Diante da pandemia do novo coronavírus e a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos, uma ação voluntária do Colégio Magno/Mágico de Oz alcançou uma marca significativa: com a ajuda de alunos, pais e colaboradores, foram produzidas mais de mil máscaras de proteção para doação.

A ação do Grupo do Voluntariado do Magno convidou toda a comunidade escolar para produzir peças feitas de modo simples, em tecido de algodão ou TNT. Além disso, produziu um vídeo, ensinado o passo a passo da confecção e recolheu as máscaras prontas, nos locais indicados pelos voluntários.

As máscaras foram enviadas para as Casas de Repouso Samaritana e Ondina Lobo, ambas em São Paulo, e distribuídas entre famílias em situação de vulnerabilidade.

Os equipamentos de proteção individual seguem os padrões preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Cada máscara tem duas camadas de tecido e fica bem ajustada ao rosto, cobrindo totalmente a boca e o nariz. O uso é considerado pelos especialistas, uma das formas mais eficazes de evitar a propagação do coronavírus, quando aliado às ações de higiene, como lavar as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel.

A ação voluntária segue com a produção de novas máscaras. Por isso, a participação de todos é essencial, para atendermos outras instituições e ajudarmos mais pessoas a se protegerem contra o coronavírus. Saiba como ajudar aqui.

“E eu com isso?”

O trabalho do Voluntariado do Magno/Mágico de Oz é uma ação permanente, que vai além do assistencialismo, propondo aos alunos, suas famílias e aos colaboradores da Escola, atividades que desenvolvem habilidades, valores e compromisso social.

Ao longo das últimas décadas foram realizadas ações em instituições e Organizações Não Governamentais, que atendem crianças, adolescentes e idosos. Além disso, a iniciativa do Magno ainda atua em parceria com ações de amplo alcance social, como o Projeto Bunekas, que prevê a confecção de bonecas de pano e peças de roupa, que são enviadas para crianças em áreas carentes de diferentes países do continente africano; e a ONG SP Invisível, que com o apoio do Magno entregou mais de 1200 ovos de chocolate, arrecadados entre alunos e suas famílias, para pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, no ano passado.