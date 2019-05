Colégio Magno/Mágico de Oz

vem se consolidando, ao longo dos últimos anos, como uma escola internacional, que oferece a oportunidade de preparação plena para o mundo globalizado. Do Berçário ao Ensino Médio, seus alunos caracterizam-se pela criatividade, autonomia, formação acadêmica consistente e flexibilidade de pensamento e ação. Inovador e pioneiro em diversas frentes, como no uso de novas tecnologias no ensino, o Colégio concilia formação de valores, abertura curricular, alto desempenho acadêmico e proficiência no ensino de Inglês. Mais informações: www.colmagno.com.br