Grátis: Liceu de Artes e Ofícios abre processo seletivo para os cursos de Ensino Técnico Integrado ao Médio e bolsas para o Ensino Médio

O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo está com inscrições abertas para o processo seletivo 2023 para os cursos gratuitos de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio de Automação Industrial e Multimídia e bolsas de estudo integrais para o Ensino Médio.

As inscrições vão até o dia 10 de outubro. O edital com todas as informações e o conteúdo programático dos cursos estão no endereço https://www.vunesp.com.br/LIAR2201

Para os cursos gratuitos de Ensino Técnico Integrado ao Médio são ofertadas 70 vagas, sendo 35 para Automação Industrial (com ênfase em tecnologia de construção) e 35 para Multimídia.

Os candidatos devem preencher um perfil socioeconômico de baixa renda. Os cursos habilitam a aluna e o aluno para o exercício profissional em nível técnico e tem como objetivo a inserção de profissionais no mercado de trabalho, além de capacitar os estudantes para o Ensino Superior.

O processo seletivo é composto por três etapas: a prova objetiva (eliminatória), perfil socioeconômico do grupo familiar (eliminatória) e uma visita domiciliar (comprobatória).

O processo seletivo 2023 do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo é organizado e realizado pela Fundação para o Vestibular da UNESP – VUNESP.

Para o Ensino Médio, estão disponíveis 03 (três) bolsas de estudo integrais para cada turma do 1º ano. Elas são renováveis para os 2º e 3º anos com a condição de que o aluno cumpra os requisitos estipulados pelo edital.

O Ensino Médio é oferecido em período semi-integral.

O Liceu também abriu reserva de matrícula para o Ensino Médio regular e pago.

Com mais de 148 anos de vida, o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo é uma instituição reconhecida pela excelência no cenário educacional. Tanto o Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio quanto o Ensino Médio têm conquistado excelentes resultados em avaliações externas, como o ENEM e nos vestibulares mais concorridos, além de contarem com o reconhecimento da qualidade das suas alunas e alunos pelo mercado profissional.