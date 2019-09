Imersão em tecnologia: alunos do Liceu representam a América Latina em curso na Holanda

Depois de uma rigorosa seleção entre estudantes de todo o mundo e que envolveu: carta de recomendação, formulários e um vídeo de apresentação, os alunos Ian Aguila Sanchez e Igor de Lucca Carneiro Antonio, ambos do 2º ano do Ensino Médio-Técnico em Eletrônica no Liceu, foram os únicos estudantes latino-americanos aprovados para a YBSS – (Young Brainport Summer School), escola de verão organizada pela Brainport Development, na região de Brainport, em Eindhoven, Holanda. Ao todo, participaram do evento 40 estudantes de todo o mundo e o objetivo principal foi discutir e levar aos alunos uma experiência rica em tecnologia que envolveu resolução de problemas hipotéticos e visitas a diversas empresas que operam em Eindhoven e no mundo.

Entre as empresas visitadas destacam-se a ASML, empresa holandesa fabricante de máquinas para a produção de circuitos integrados; a divisão Médica da Philips; a Universidade de Tecnologia de Eindhoven; a fábrica da Huijbregts Groep, que opera na área alimentícia; e a Solliance, empresa que fabrica painéis de energia solar. Como resolução de problemas hipotéticos os alunos tiveram como missão criar um carro movido a energia solar.

Além da programação técnica, Ian e Igor também fizeram atividades de recreação que incluíram laser tag (estilo paintball, mas com armas a laser), sinuca, escaperoom (estilo escape 60’ existente no Brasil), jogos de realidade virtual e, no dia 15 de agosto, participaram de uma programação especial promovida pelo time do Paris Saint-Germain (PSV).

Para Ian e Igor o evento “foi uma experiência única e inovadora que possibilitou entrar em contato com várias tecnologias que não passariam nem por nossa imaginação, além, claro, da imensa bagagem cultural que levaremos para o resto de nossas vidas”, enaltecem os alunos.

Confira abaixo a galeria de fotos dos alunos em atividades na Holanda.