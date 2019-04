Alunos de Edificações visitam obra da Tegra Engenharia

No sábado, dia 27/04, nossos alunos do primeiro módulo do ensino técnico em Edificações acompanhados de nossos professores Diogo Guermandi e Fernando César Dias Ribeiro, fizeram uma visita à empresa TEGRA e puderam conhecer uma construção em andamento e se aprofundar em conceitos estudados na aula. Lá, entenderam como são trabalhadas as instalações e estruturas, além de se familiarizar com o gerenciamento da obra.

Nós, do Liceu, acreditamos que os conceitos trabalhados em sala se tornam mais claros e concretos quando colocados em prática. Tendo isso em mente, buscamos sempre métodos que aprofundam o conhecimento técnico em prol da melhor formação de nossos estudantes, e sua experiência na área.

Saiba mais sobre a visita em nossos relatos fotográficos: