Colégio Liceu Santa Cruz

Aliar tradição à inovação, oferecendo uma educação participativa, respeitosa e focada nas necessidades de cada aluno. Assim é o, que nasceu em 1967 e adota o sistema de ensino Positivo, líder no mercado em Educação Básica. Instalado em um prédio de quatro andares, na Mooca, com 20 salas de aula, a escola atende 400 alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Suas instalações incluem teatro com 250 lugares, biblioteca, sala de leitura, laboratórios de ciência e informática, quadra coberta, cantina (onde os alimentos oferecidos seguem orientação de nutricionista) e espaço de convivência. No Liceu, uma equipe de 70 educadores investe na autonomia e na criatividade dos estudantes, oferecendo conhecimento além do currículo obrigatório e estimulando as habilidades de cada aluno. Mais informações: www.liceusantacruz.com.br