5 fatos sobre a Educação Infantil no Brasil

A história da educação infantil está diretamente ligada ao histórico do trabalho feminino no país. Foi a partir do momento em que as mulheres passaram a ter de ganhar seu sustento ou colaborar com o orçamento doméstico que o cuidado e a aprendizagem na infância passou a ser motivo de preocupação, pesquisa e elaboração de projetos.

Foi necessário quase um século para que oferecer educação às crianças pequenas saíssem do campo do assistencialismo e se tornassem uma política pública disseminada por todo o país, reconhecendo o lugar dos pequenos na sociedade. Foi apenas com a Constituição de 1988 que prover a educação infantil e garantir os direitos infantis tornou-se obrigatório.

Trazemos a seguir curiosidades e fatos sobre a educação infantil ao longo da história brasileira.

1 – Tema pouco discutido

Até o final do século XIX não havia muita discussão sobre a educação na primeira infância. Nesta época, as crianças pobres trabalhavam como adultos, em serviços domésticos e na indústria rudimentar de então.

2 – Primeiras iniciativas

Com a chegada do século XIX, tanto as trabalhadoras domésticas quanto as operárias precisavam de um lugar onde deixar os filhos enquanto trabalhavam. As “criadeiras”, mulheres que cuidavam de várias crianças ao mesmo tempo, eram a única opção acessível naquele momento. Mantidas pela igreja católica ou por grupos filantrópicos, as primeiras creches populares nos grandes centros surgiram como substituto dessas cuidadoras, que na maior parte das vezes, não ofereciam condições de higiene e alimentação aos pequenos.

3 – O direito à infância

Nas primeiras décadas do século XX, muitas crianças brasileiras atuavam no mercado de trabalho. Isso começou a mudar apenas nos anos 40, com a criação do Departamento Nacional da Criança em 1940 e do Instituto Nacional de Assistência em 1942, duas instituições que ainda com a chancela do Estado, eram ligadas a setores mais privilegiados da sociedade.

4 – A luta por um modelo de educação infantil

Ao fim da ditadura militar brasileira, feministas e intelectuais passaram a lutar por um modelo educacional que incluísse os primeiros anos, e por uma resinificação da infância. Com sua voz política garantida, muitas desses educadores, ativistas e pesquisadores passaram a fazer parte de governos e a trabalhar pelo ensino infantil público.

5– A BNCC e os direitos de aprendizagem

Em 2019, é proposta a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da educação básica, que incluía a Educação Infantil. De acordo com a base, seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento deveriam ser garantidos pelas escolas desta fase da educação: conviver; brincar; participar; explorar; expressar-se e conhecer-se.

