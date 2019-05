“É com grande prazer que fazemos parte deste privilegiado grupo que tem a oportunidade de proporcionar reflexão para os leitores do veículo,.” O Colégio Graphein iniciou sua trajetória em 1975, já com a proposta de constituir de maneira sólida e responsável um colégio com práticas diferenciadas, que fosse capaz de atender, através da organização de projetos específicos para cada aluno, crianças e jovens com modalidades de aprendizagem peculiares e proporcionar a eles uma sólida formação pessoal e acadêmica. Com o decorrer dos anos começamos a compreender que a escola não podia cumprir este papel enquanto estivesse presa a um mesmo planejamento para todos os estudantes de um mesmo ano. Iniciamos então a busca de um modelo de trabalho psicopedagógico que tem como principal componente oprojeto educacional elaborado de acordo com a singularidade – habilidades, necessidades e interesses de cada aprendiz. Desde então, muitas histórias de sucesso podem ser relatadas ao longo desses anos, possibilitando aos estudantes novos caminhos que facilitem o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social. Despertando no aluno uma boa relação com o aprendizado.Neste blog, compartilhamos nosso trabalho e convidamos, você leitor, para conosco refletir sobre a educação e seus caminhos, por meio de nossos posts que trarão práticas pedagógicas, textos, enfim, um pouco do nosso universo singular! www.graphein.com.br