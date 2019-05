Fundada em 1947, aconserva o espírito vanguardista, consolidando-se como um importante polo de educação global, que integra excelência de ensino, tecnologia, arte e cultura. Com unidades nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e São José dos Campos, além de um escritório em Brasília (DF), a instituição possui seis faculdades (Artes Plásticas, Comunicação e Marketing, Administração, Direito, Economia e Engenharia), com cursos de graduação, pós-graduação e MBA, além de Colégio. Nos cursos de graduação o aluno usufrui de conteúdo multidisciplinar, podendo cursar até quatro disciplinas por semestre de qualquer outro curso, sem custos. Outra marca da instituição é o incentivo ao empreendedorismo e à internacionalização, por meio da parceria com mais de 300 instituições de ensino em 50 países e a presença de mais de 400 estudantes estrangeiros no campus. O aluno também conta com o apoio da área de Gestão de Carreiras, que oferece mais de 10 mil vagas, entre efetivas e de estágios. A FAAP possui infraestrutura diferenciada, com modernos laboratórios, oficinas e estúdios, além de cursos livres em diversas áreas do conhecimento, programas de idiomas e artes cênicas. É ainda sede de duas unidades do Instituto Confúcio - em São Paulo e em Ribeirão Preto – possui um Programa de Residência Artística – em São Paulo e em Paris - e tem o privilégio de abrigar dois importantes centros de cultura da cidade: o Museu de Arte Brasileira (MAB-FAAP) e o Teatro FAAP. Mais informações em www.faap.br