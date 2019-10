Incêndio do Museu Nacional pode ajudar aulas de história

O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, foi consumido pelas chamas de um incêndio em 2 de setembro de 2018. Um ano depois, o Estadão preparou um material especial sobre o assunto.

O palácio, que tinha mais de 200 anos e foi a residência da Família Real portuguesa — quando o Brasil ainda era uma colônia —, abrigava mais de 15 milhões de itens. Oitenta porcento desse acervo foi perdido.

No local, havia objetos pessoais da Família Real, fósseis de dinossauros, sarcófagos, múmias, artefatos indígenas e objetos que ajudavam a contar a história de diferentes regiões brasileiras ao longo do tempo, como do sertão nordestino e do pampa gaúcho, por exemplo. Parte do acervo foi salvo do fogo, como o crânio de Luzia. O fóssil humano, considerado o mais antigo encontrado nas Américas, foi descoberto em Minas Gerais e pertence a uma mulher que viveu há mais de 11 mil anos.

O professor pode abordar esse assunto em sala de aula usando este especial, propondo uma discussão sobre a importância da preservação e da manutenção dos museus e dos acervos brasileiros. Também é possível dividir a turma para pesquisar e apresentar objetos do Museu Nacional. Uma visita, seja presencial ou digital, pode aguçar a curiosidade dos alunos.

Neste vídeo produzido pelo Estadão em abril de 2018, poucos meses antes do incêndio, é possível ver como era o local e algumas de suas peças. Nessa época, o diretor do museu, Alexander Kellner, já dizia que era necessário uma “restauração” para os próximos anos.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

1 – Experiências dos alunos

Questione os alunos sobre as experiências pessoais deles. Instigue-os a refletir sobre a importância de conhecerem a nossa própria história.

Você já foi a um museu?

O que você mais gostou de ver?

Qual a importância de termos museus?

Você acha que nós valorizamos a nossa história?

Você já ouviu falar de outros incêndios em museus? Por que acha que isso acontece?

2 – Pesquisa

É possível também pedir à turma que se divida em equipes para pesquisar na internet ou em livros alguns dos itens do acervo — sejam aqueles que foram destruídos pelo fogo ou os que resistiram, como o crânio de Luzia. Eles também podem pesquisar sobre os museus da cidade. Depois, peça a eles que apresentem à turma os resultados da pesquisa.

Um ponto importante é pedir aos alunos que analisem a qualidade e a veracidade das informações. O site ou veículo é confiável? O que você achou da abordagem do material?

Quando terminarem a pesquisa, é interessante questioná-los sobre:

Quais objetos sobreviveram no incêndio? Quais dos que foram destruídos você encontrou?

O que achou deles?

Como você pode inserir esses objetos nos seus tempos e espaços? Que características eles têm que os identificam como antigos ou históricos?

O que você achou do prédio do Museu Nacional antes do incêndio? Como identificar que ele é antigo ou que foi a residência da Família Real?

Quais museus existem na sua cidade ou perto da sua escola?

Se você pudesse montar o seu próprio museu, o que gostaria de ver nele?

3 – Visita

Outra atividade que pode ser feita isoladamente ou como uma complementação das anteriores é levar os alunos a um museu — principalmente, se grande parte dos alunos nunca tiver feito esse passeio. A atividade pode ser combinada com a direção da escola e os pais, para organizar uma excursão da turma ao museu escolhido. Essa pode ser uma boa opção para desenvolver a curiosidade da turma.

Caso não seja possível uma visita presencial, há plataformas na internet que permitem tours virtuais. O Google, por exemplo, tem um site gratuito com imagens de 164 peças do Museu Nacional.

Já o projeto ERA Virtual compila em sua plataforma mais de 30 museus espalhados pelo Brasil, com visitas virtuais gratuitas. Você pode conhecê-los através deste link.

Disciplinas envolvidas: Ciências Humanas, História

Anos em que as habilidades podem ser trabalhadas: Ensino Fundamental 4 e 5; Ensino Médio

Referências na BNCC: EF04HI01, EF04HI03, EF04HI10, EF05HI01, EF05HI07, EF05HI08, EF05HI09, EM13CHS104

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo.

(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o presente.

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado

(EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos de memória.

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos.

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais.

(EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

O material teve a colaboração de Gabriela Simões, professora de História do curso Poliedro, e de Newton Colombo, professor de História do curso Peso 3.