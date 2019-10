Física, História e fake news na discussão da chegada do homem à Lua

A chegada do homem à Lua completou cinco décadas neste ano. Em julho de 1969, na missão Apollo 11, os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins decolaram a bordo do foguete Saturno V rumo à Lua. O primeiro a colocar os pés no satélite foi Armstrong, que então disse a famosa frase “É um pequeno passo para o homem; um grande salto para a humanidade”.

O especial produzido pelas repórteres Giovana Girardi e Roberta Jansen, com infografia de Glauco Lara e web design de Bruno Ponceano, explora os diversos aspectos da missão Apollo 11. A reportagem aborda o contexto histórico em que a missão estava inserida, ou seja, a Guerra Fria, que possibilitou um investimento de bilhões de dólares em tecnologia espacial. Analisa também como a engenharia desenvolvida para concretizar o pouso na Lua possibilitou o desenvolvimento de inúmeros aparelhos que hoje fazem parte do nosso dia a dia.

Outro assunto presente no especial é a cobertura do pouso na Lua pela imprensa da época – estima-se que 600 milhões de pessoas assistiram à transmissão do pouso pela televisão. O texto também fala sobre o futuro da exploração espacial, que agora tem a intenção de colonizar outros planetas.

É possível se inspirar no especial de 50 anos da chegada do homem à Lua para aprofundar as aulas de Física e de História, além de trabalhar o texto dos alunos em um exercício jornalístico feito pelas redes sociais, na área de Linguagens.

Nos vídeos abaixo, a repórter Giovana Girardi e o infografista Glauco Lara explicam como foi produzir o especial.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES

1 – Da história para as redes sociais

A cobertura da chegada do homem à Lua foi um marco na história da imprensa mundial. É possível promover uma reflexão sobre o impacto da cobertura do evento em 1969 e pedir para os alunos imaginarem como fariam a cobertura pelas redes sociais se o fato ocorresse hoje. Eles poderiam simular a cobertura por meio do Twitter, do Instagram ou do Facebook, utilizando desde threads até vídeos do IGTV. Assim, podem ser trabalhados os conceitos de uma cobertura jornalística bem feita, que informe o público com clareza e precisão.

2 – Combatendo Fake News: será que o homem foi mesmo à Lua?

Apresentar as teorias da conspiração de que o homem nunca pisou na Lua. Escolher tópicos abordados pelos conspiracionistas e apresentar o argumento científico que os desmente. Eles dizem, por exemplo, que a bandeira americana não devia tremular no vídeo do pouso na Lua, embora isso ocorra. Qual é a explicação da Física para esse fenômeno?

Outra questão para propor à turma: será que hoje, em um contexto de desinformação, as notícias sobre a chegada do homem à Lua seriam tratadas como fake news por algum grupo ou não? Se sim, quais seriam eles e por quê.

3 – Como funciona um foguete?

Trabalhar os conteúdos necessários para a construção de um foguete caseiro com os alunos. Dividir a sala em duplas e sugerir uma atividade em sala, sob a supervisão do professor: uma competição de foguetes que atinjam a maior distância horizontal. Propor a cobertura da competição em um blog ou nas redes sociais. A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica tem dicas bem legais para desenvolver a atividade em diferentes anos.

4 – Corrida da Guerra Fria

Dividir a sala em duas equipes e fazer um jogo de perguntas e respostas de múltipla escolha sobre a Guerra Fria. O jogo pode ser no estilo game show: o professor revela a pergunta e a equipe que responder corretamente mais rápido ganha o ponto. Criar questões que abordem a corrida espacial, a corrida armamentista, diferenças entre os Estados Unidos e a União Soviética, personagens históricos atuantes e eventos importantes do período (como a Crise dos Mísseis de Cuba, por exemplo), trabalhando os conhecimentos dos alunos sobre o tema.

Disciplinas envolvidas: Física, História e Português.

Anos em que as habilidades podem ser trabalhadas: ensino médio

Referências na BNCC:

Linguagem e suas Tecnologias – EM13LGG101; EM13LGG102; EM13LGG103; EM13LGG202; EM13LGG301; EM13LGG302; EM13LGG701; EM13LGG703; EM13LP01; EM13LP30*

Ciências da Natureza e suas Tecnologias – EM13CNT204; EM13CNT205; EM13CNT301; EM13CNT302; EM13CNT303**

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – EM13CHS101; EM13CHS102; EM13CHS302; EM13CHS303; EM13CHS306; EM13CHS504***



Este material contou com a colaboração de Luís Negrão, professor de História do Cursinho Fênix, de Londrina (PR).

