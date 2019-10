O projeto é feito para professores, de escolas públicas e privadas, que queiram usar as reportagens produzidas pelo Estadão em suas aulas. Ele faz parte de uma ação de educação midiática, ou seja, pretende ajudar crianças e jovens a analisar criticamente as informações que recebem e a entender melhor a importância da imprensa. Entre os objetivos do Estadão na Escola estão o combate às fake news, a valorização da informação de qualidade, a formação de novos leitores e a melhoria da educação. A coordenação e edição são feitas por Renata Cafardo, repórter especial e colunista de educação do Estadão, e Carla Miranda, editora de Inovação do jornal. O projeto tem a colaboração do Instituto Palavra Aberta.