Sonhos, artes e educação

Depois de uma fervente Festa Junina, o Teatro da Projeto Vida esquentou nossas almas com a comédia “Noite de sonhos que virão”, uma adaptação do clássico shakespeariano. No tema desse ano, o foco é o amor, a igualdade e as incertezas quando o assunto é o coração.

Numa noite de verão, em um bosque, quatro jovens enamorados encontram-se e desencontram-se: Lisandro ama Hérmia que ama Lisandro e é amada por Demétrio que é amado por Helena; depois, Demétrio ama Helena que ama Demétrio e é amada por Lisandro que é amado por Hérmia. Na manhã seguinte, tudo se resolve e há um casamento triplo, pois se casam também o Duque de Atenas e a Rainha das Amazonas. É um Shakespeare muito divertido e nada trágico, um “sonho” originalmente escrito para uma festa de casamento na vida real.

O teatro é um importante projeto da escola, no qual diversas habilidades são desenvolvidas com as experiências vivenciadas ao longo do trajeto. Durante um ano e meio (do início do 8º ao primeiro semestre do 9º), os alunos desenvolvem integralmente a montagem de uma peça, da escolha do tema e adaptação do texto à produção do cenário e confecção dos materiais de divulgação.

Definido o tema, os professores de Língua Portuguesa orientam a busca de textos, livros e filmes sobre o assunto, para que os alunos façam um mergulho na temática e decidam qual texto será adaptado à linguagem teatral. A adaptação é feita com o professor de dramaturgia e, em paralelo, há aulas de teatro e música. Cada aluno escolhe se vai se dedicar exclusivamente à encenação, à trilha sonora ou a ambos.

A exposição às distintas linguagens e aos inúmeros aspectos envolvidos confere aos adolescentes a oportunidade de conhecerem suas próprias aptidões e reforça a autoestima, preparando-os para a passagem ao Ensino Médio.