Semana Literária: uma escola que respira Literatura em suas várias leituras

A formação de leitores é um dos pilares de nossa proposta pedagógica e está presente no cotidiano de nossos alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental na Projeto Vida e o Ensino Médio no Colégio Novo Pátio. Um dos marcos dessas ações é a Semana Literária, evento anual com um tema diferente a cada edição. O cordel foi o tema escolhido para a Semana Literária de 2019 e será finalizada com a mostra “Nas rimas do cordel”.

Em setembro de 2018, o cordel foi definido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), um dos motivos para nossa escolha desse ano. Mas esse não foi o único!

Todos os anos, o tema da Semana Literária é escolhido em janeiro, durante as reuniões de programação pedagógica. Nossa assessora para Língua Portuguesa, Elenice Rodrigues, faz uma pesquisa prévia e apresenta para a equipe diversos temas (autor ou gênero). Então, a equipe seleciona um deles, considerando que possa ser trabalhado desde a Educação Infantil até o Ensino Médio e contemple as diretrizes da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

“Com caráter oral e lúdico, o cordel é uma manifestação da cultura brasileira em todo o território nacional, de norte a sul, e a BNCC estabelece que as escolas devem trabalhá-lo em todos os anos da educação básica”, afirma Elenice. Outro aspecto interessante é que temos no Brasil vários autores clássicos retextualizados em cordel.

Apesar de o tema ser explorado pelos alunos de maneira intensa na Semana Literária e apresentado à comunidade escolar na Mostra, o estudo do gênero é feito ao longo do ano, desde o início das aulas e de maneira integrada ao currículo de cada turma, englobando conhecimentos de outras áreas, como Ciências Humanas, História e Geografia, por exemplo.

Entre as produções desse ano, temos um manual de consulta para os alunos feito pelos professores dos anos finais do Fundamental, um almanaque informativo preparado pelos alunos do 6º ano, seminários temáticos, xilogravuras, isogravuras, contação de histórias, leituras de cordéis, transformação de contos e notícias de jornais em cordéis, criação de músicas, oficinas e saraus.

Quer conferir isso tudo e muito mais de perto?

“Nas rimas do cordel”

Ensino Fundamental Projeto Vida e Ensino Médio Novo Pátio

Semana Literária – 01 a 04/10 (interno)

Mostra Literária – 05/10 – das 9h às 15h30 – Rua Valdemar Martins,148 – Casa Verde

Educação Infantil

Semana Literária – 22 a 24/10 (interno)

Mostra Literária – 26/10 – horário a confirmar – Rua Sóror Angélica, 364 – Jd. São Bento

Todos estão convidados!