Por que estar na Olimpíada de Astronomia?

Em tempos de desvalorização da Educação, adolescentes de todo o Brasil fizeram a prova da 22ª Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). A Projeto Vida foi representada na OBA por alunos do 6º ao 9º ano, que tiveram o apoio da escola e das famílias para se prepararem para o desafio. Nos últimos anos, vários de nossos alunos do Ensino Fundamental II receberam medalhas de ouro, prata e bronze na avaliação, refletindo nossa busca constante pelo envolvimento dos estudantes no processo de aprendizagem e pela excelência acadêmica em todas as áreas do conhecimento – exatas, biológicas e humanas.

A participação dos alunos é voluntária e demonstra o comprometimento com sua formação e a valorização da Educação. Os resultados obtidos por eles nos orgulha, pois apenas os participantes com as maiores notas nacionais recebem medalhas. A OBA não publica “ranking” e entrega um certificado de participação, ou seja, todos são ganhadores no sentido de serem desafiados a estudar e pesquisar mais sobre o assunto.

Organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, a OBA é voltada para estudantes do Ensino Fundamental e Médio de todo o Brasil e objetiva fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências afins, promovendo a difusão dos conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa. Além dos próprios alunos, professores, coordenadores, diretores, pais, escolas, planetários, observatórios e uma infinidade de centros e associações de astrônomos profissionais e amadores mobilizam-se em um grande mutirão nacional pela Ciência.

A prova tem perguntas práticas e/ou observacionais sobre o tema e, na Projeto Vida, organizamos oficinas preparatórias para os inscritos, usando aplicativo, simulado e software para que os alunos explorem imagens e conteúdos relacionados ao tema.