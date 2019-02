Meditação como ferramenta da educação

Em uma sociedade com informações e estímulos cada vez mais rápidos e intensos, focar no presente é uma habilidade preciosa. É comum dizemos para as crianças “prestem atenção”, mas na verdade não as ensinamos como treinar a mente para isso. Esse é um dos objetivos do mindfulness, técnica de meditação que exercita a atenção plena, melhora o equilíbrio emocional e desenvolve a compaixão. Na Escola Projeto Vida, nossos professores passam por uma formação com a Mindkids para praticar e ensinar a técnica aos alunos de todos os segmentos, da Educação Infantil ao Fundamental II.

Não existe uma palavra única para traduzir o termo mindfulness em português, mas podemos entendê-lo como a qualidade de uma mente presente. Quem nunca se deparou com a dificuldade de focar em uma tarefa importante, enquanto os pensamentos e emoções devaneiam por acontecimentos do passado ou expectativas para o futuro? Estar presente e inteiro no momento também permite que nossas respostas sejam mais adequadas quando algo acontece, pois não somos pegos de surpresa e processamos melhor o estímulo para não agir no impulso.

Com a meditação, desenvolvemos a habilidade de focar no que está acontecendo, enquanto está acontecendo. Durante a prática, colocamos a atenção em um objeto de foco, como a respiração ou um som, por exemplo. É normal a mente se distrair com pensamentos e emoções, mas passamos a perceber essa distração, nos afastarmos dela e, gentilmente, retornamos o foco ao objeto. Assim, com o treino, passamos a notar nossa agitação mental no dia a dia e conseguimos nos acalmar e focar com mais facilidade.

Estar consciente do que acontece ao nosso redor e dentro de nós – sensações do corpo, emoções, pensamentos – e ser capaz de direcionar a atenção nos traz liberdade para decidir seguir ou não um pensamento. Observar os efeitos de uma emoção sobre o corpo antes que ela nos tome por completo. Direcionar a atenção para o que é saudável e dá sentido à vida. Mindfulness é tomar consciência para fazer escolhas.

Optamos por levar a técnica para nossos educadores e alunos, pois acreditamos na educação integral, de pessoas atentas a si mesmas e ao seu redor, capazes de fazer escolhas conscientes. Nossa intenção é que a meditação ultrapasse as salas de aula, como mais uma ferramenta para crianças e adolescentes de hoje lidarem com as demandas do século XXI amanhã.