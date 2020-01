Espaços de aprendizagem e educação inovadora

Na Projeto Vida, os espaços são projetados para serem ambientes de aprendizagem: adequados às necessidades das crianças e dos educadores e que colaborem no processo educativo, muito mais do que apenas locais onde as aulas acontecem. O investimento de recursos e estudos sobre os espaços de aprendizagem é um dos focos da Finlândia, referência mundial de Educação de qualidade e onde nossa equipe fez um intercâmbio técnico recentemente.

Todos os anos, investimos em melhorias e inovações nas nossas unidades e começamos 2020 com novidades tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental. As salas de aula dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I e algumas salas do Ensino Fundamental II foram totalmente remodeladas, em ambientes ainda mais acolhedores e com maior mobilidade para o desenvolvimento das atividades.

O projeto arquitetônico para os primeiros anos foi elaborado especialmente para essa etapa da vida escolar das crianças, de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Adequado à faixa etária e ao nosso projeto pedagógico, permite que as salas de aula adotem diferentes configurações e agrupamentos, de acordo com as atividades propostas pelos educadores, com conforto e estímulo ao desenvolvimento infantil. As turmas do 2º ano receberam equipamentos de suporte ao aprendizado e à sistematização do conteúdo: uma calculadora e um ábaco gigantes para estímulo e conferência dos cálculos aprendidos, nicho com fones de ouvido conectados a uma seleção de áudio livros e outros materiais educativos, nicho com mesa-tablet para pesquisas, mini-biblioteca e mini-espaço maker com mesa de luz para projetos mão na massa.

Seguindo a mesma proposta visual, algumas salas do Ensino Fundamental II foram transformadas em ambientes totalmente adequados à adolescência, com mais espaço, mobiliário moderno, apropriado para a faixa etária, promovendo maior versatilidade de uso e configuração do espaço de acordo com a atividade proposta. As novas salas foram projetadas para darem suporte ao projeto pedagógico e contam com recursos como tratamento acústico, divisórias retráteis entre as salas (podendo uni-las para projetos conjuntos), lousas e paredes imantadas e até nichos próprios para os alunos guardarem os celulares durante as aulas, quando os aparelhos não forem necessários.

Além das salas de aula, diversos outros espaços foram reestruturados ou criados, como o Cine Projeto Vida, estúdio de música, novo ateliê de artes, laboratório de ciências integrado ao espaço maker e o refeitório. As férias escolares foram movimentadas por aqui, para deixarmos tudo pronto para a chegada das crianças e adolescentes para mais um ano de crescimento, aprendizados e memórias.