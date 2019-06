Encontrão para a aprendizagem além da sala de aula

Atualmente, é praticamente consenso na área da Educação que as escolas devem promover o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, incluindo a formação cultural, ética e humana, além de habilidades de relacionamento e para a vida em sociedade. Mas como fazer isso na prática?

Na Escola Projeto Vida, exercitamos esses valores no dia a dia, na maneira como promovemos o diálogo constante e as relações entre professores, funcionários, alunos e famílias. Entre as estratégias adotadas, está o nosso já tradicional Encontrão, em que turmas específicas do Ensino Fundamental II são convidadas a refletirem sobre determinados temas, como o escolhido para o Encontrão do 8º ano de 2019: eu e meu grupo.

O objetivo do evento é levantar a reflexão sobre as contribuições e responsabilidades de cada um na construção de seu grupo e dele sobre cada um de seus membros. As atividades também contribuem para a construção de laços de amizade, respeito, solidariedade e desenvolvimento ético.

Por meio de jogos cooperativos, lanche coletivo e discussões, reforçamos o clima de proximidade, segurança e amizade cultivado ao longo do ano, para enxergarmos e valorizarmos as características positivas da turma e identificarmos aquelas que devem ser alteradas para promover maior desenvolvimento de todos.

A reflexão começa antes mesmo do evento, durante o processo de preparação, em que os alunos participam ativamente. Todos são convidados a analisarem individualmente as próprias contribuições para o coletivo e do coletivo para si mesmos. Então, compartilham suas análises e as discutem coletivamente, levantando características de como a turma é no momento e como querem que ela seja.

Ao longo do ano, retomamos aspectos importantes para o desenvolvimento do grupo levantados no Encontrão. Afinal, a aprendizagem na escola acontece dentro e fora da sala de aula, nos conteúdos curriculares, nas experiências e relações estabelecidas.