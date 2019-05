Currículo para o século XXI: formação de professores

Com a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as metodologias ativas, a abordagem transdisciplinar e a incorporação da tecnologia ao projeto pedagógico tornam-se ainda mais importantes para a formação de jovens preparados para lidar com as demandas do século XXI. Na Escola Projeto Vida, estamos alinhados às tendências educacionais e investimos constantemente em inovações com foco no desenvolvimento de competências e habilidades que estimulam a curiosidade, a reflexão e o sucesso acadêmico.

Em 2019, adotamos para o Ensino Fundamental II a plataforma Geekie One, que une conteúdo de excelência e tecnologia, para potencializar de forma individualizada a aprendizagem de cada aluno. A plataforma Geekie facilita o acompanhamento de cada estudante de maneira ainda mais completa e personalizada, o que permite trabalhar dificuldades e estimular potencialidades individualmente. Criada em 2011 por um mestre em Educação pela Universidade de Stanford, é referência em educação inovadora no mundo e recebeu diversos prêmios, inclusive o WISE, considerado o “Oscar da Educação”.

Mas, e como fica a preparação dos professores com tantas novidades? Na Projeto Vida, a equipe pedagógica reuniu-se semanalmente ao longo do ano passado todo em uma formação continuada especialmente direcionada à implantação da BNCC. Além disso, direção, coordenação pedagógica e docentes passaram por um treinamento para a adoção da plataforma Geekie no projeto pedagógico da escola, em que foram abordados recursos, funcionalidades, potenciais e planejamento das aulas de acordo com as metodologias ativas da Geekie One.

Nesse momento, estamos em uma segunda etapa: o engajamento dos alunos para o uso da plataforma em todo seu potencial e intencionalidade alinhada ao projeto pedagógico da escola.

O vídeo abaixo mostra um pouco de como foi a primeira etapa do treinamento!