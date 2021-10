Importância da rotina para a saúde mental e desenvolvimento da autonomia dos alunos da Eduque

Após um longo período em casa e momentos alternados com aulas remotas e presenciais, voltamos! Rever os amigos, os professores, retomar a rotina… Foi muita emoção!

Estar na escola, agora presencialmente, todos os dias da semana, podendo viver a Eduque a partir de uma rotina mais estável e constante favoreceu o acolhimento das crianças em relação às suas necessidades, medos, inseguranças, aprendizagens e desafios!

Nesse contexto, pequenos detalhes estão fazendo toda a diferença: ter a própria sala de aula, os materiais na escola, professora e assistente cotidianamente, assim como horário para pátio e lanche, contribuem para minimizar a insegurança causada às crianças, por exemplo, por não saber se estariam ou não no espaço escolar a cada dia, o que, infelizmente, vivemos no período de quarentena.

Rotina é uma organização muito valiosa na formação e desenvolvimento das crianças. Especialmente para os menores, saber o que vai acontecer ao longo do dia ou da semana e a repetição destes acontecimentos sistematicamente criam um ambiente saudável, pois a criança consegue antecipar e antever o que irá acontecer e o que é esperado dela, aspectos fundamentais para a sua formação. Nesse sentido, a construção da rotina promove benefícios, especialmente, à saúde mental e ao desenvolvimento da autonomia.

A saúde mental e emocional dos nossos alunos é sempre um tema previsto no planejamento dos educadores da Eduque, que contempla situações de acolhimento e conversas sobre sentimentos, expectativas, alegrias e tristezas.

Retomar a relação com os colegas, com os adultos e com o estudo não é uma tarefa fácil! O olhar cuidadoso dos professores ao notar choros mais frequentes, alunos mais calados, mais agitados ou intolerantes proporciona diferentes intervenções, considerando a necessidade de cada criança.

Compreender o que sente e o que pensa cada um de nossos alunos faz com que possamos orientar seu percurso escolar de forma única, garantindo um ambiente participativo, respeitoso e de confiança.

A rotina estável também contribui para que os alunos sejam estimulados a desenvolver autonomia e senso de responsabilidade com suas tarefas de estudante e com os cuidados consigo mesmos. Organizar-se com seu material nos armários e mochilas, preparar-se para a ida à biblioteca, responsabilizando-se por devolver o livro emprestado, são alguns exemplos de atitudes cotidianas e rotineiras que parecem tarefas simples para nós, adultos, mas são estruturantes para o desenvolvimento autônomo.

Neste momento, na Eduque, estamos no recomeço e no resgate de muitas aprendizagens, que, amparadas por relações de confiança, proximidade e muito carinho, têm oportunizado um clima alegre e acolhedor para todos nós.

Estamos muito felizes em tê-los de volta!

Fabiana Bargieri

Coordenadora do Ensino Fundamental