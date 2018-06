Como falar do cenário político com as crianças?

As crianças têm participação direta e indireta nas discussões políticas, seja assistindo a noticiários na TV ou ouvindo os comentários de pais, amigos e familiares.

Durante a infância, os pequenos têm os pais como referência para seu próprio comportamento, desta forma, é importante que os adultos entendam que o seu modo de agir terá grande influência na construção da personalidade de seus filhos.

Dependendo da faixa etária, não entendem o assunto que está sendo discutido, mas o que elas percebem é a maneira como as pessoas ao seu redor se posicionam frente aos temas polêmicos e opiniões divergentes.

Para as crianças maiores, o momento atual da política, assim como as manifestações, é melhor compreendidos e pode ser também uma oportunidade de aproximar as crianças do meio democrático, ensinando-as a importância da transparência, da cidadania e de como agir em situações em que as opiniões são diferentes.

Dicas de como lidar com este cenário e de como as crianças podem aprender:

Não use frases acaloradas, aja de maneira pacífica. Lembre-se, você é exemplo.

Fale sobre a importância de respeitar as pessoas, independentemente de não concordar com elas.

Mostre que pessoas com opiniões diferentes não são inimigas.

Explique que, durante um diálogo, é importante ouvir e entender a posição do outro.

Esclareça o significado de palavras usadas na política sempre que elas perguntarem.

Converse com as crianças a respeito do que elas veem na televisão ou na rua, fale sobre o comportamento das pessoas e dê a sua opinião sobre isso.

Sempre que possível indique que as situações não necessariamente possuem somente dois lados, há diferentes interpretações.

Mostre a importância da cidadania, fale de maneira positiva e demonstre confiança nas pessoas, na sociedade e no futuro.

