O valor da escola como espaço promotor do bem-estar

Por Fernanda Flores, direção Vila das Infâncias

Iniciamos mais um semestre de trabalho com a retomada da rotina escolar! Independentemente da idade de nossas alunas e alunos, a volta às aulas é um período de emoções intensas: rever colegas, contar o que viveu nas férias, reencontrar professoras e professores, projetos e atividades há muito guardadas na mochila, retomando o ritmo de produção e convívio, entre outras coisas…

Essa volta está marcada pela retomada da vida social no contexto da escola. Espaço de experiência com o outro e no qual os conflitos têm especial função na formação ética das novas gerações. No balanço do que vivemos no semestre passado, o impacto dos isolamentos advindos da pandemia deixou marcas nas formas de conviver das crianças e dos jovens, efeitos secundários de uma crise sem precedentes para a sociedade.

A retomada das atividades presenciais em sua intensidade relativamente estável nos últimos meses vem colocando grandes desafios coletivos e, em especial nas escolas, isso não tem sido diferente. Além da atenção voltada às defasagens de aprendizagens e conteúdos, um dos assuntos que hoje mais preocupa os educadores e as educadoras é a saúde mental das crianças e dos jovens. O aumento de casos de ansiedade, apatia, depressão, pânico, incivilidades e bullying, bem como a dificuldade de lidar com a rotina marcam a volta ao convívio escolar. Isso tudo somado ao desgaste e ao cansaço dos próprios adultos, que também procuram meios de se reinventar e aprender a viver em um novo contexto.

Diante desse cenário, escolas e famílias compartilham uma difícil tarefa: contribuir para a melhora do bem-estar das novas gerações. Pensando nisto, a Escola da Vila, junto ao Centro de Formação da Vila e da Bahema Educação, promove o Ciclo de Palestras “Bem-estar: a potência da escola para o enfrentamento dos desafios pós-pandemia”, que contará com especialistas de diferentes áreas para pensar e discutir coletivamente o que podemos fazer para melhorar a convivência, favorecer a interação e enfrentar as consequências do isolamento social, sempre respeitando e valorizando a diversidade.

Serão 5 encontros, todos online e gratuitos, transmitidos ao vivo pelo canal do Centro de Formação da Vila no YouTube, sempre às quintas-feiras, à noite. Convidamos todos e todas a participar e debater com a gente! Ative a notificação do lembrete e esteja com a gente!