O Bem-estar no pós-pandemia

Documento PDF

Queremos acreditar que os “tempos de pandemia” estão, afinal, chegando ao fim, mas os efeitos desse período sem precedentes ainda serão objeto de estudos, conversas e muitas discussões por muitos e muitos anos…

O contato entre as pessoas no pós-pandemia e a retomada das atividades presenciais, ainda de forma cuidadosa, depois de incontáveis meses de isolamento, têm apresentado grandes desafios para o mundo, e para as escolas não seria diferente.

Além da importante atenção voltada às defasagens de aprendizagens e conteúdos, atualmente, um dos assuntos que mais preocupa famílias, educadores e educadoras é a saúde mental das nossas crianças e jovens.

Tal cenário une escolas e famílias em torno de um objetivo em comum: contribuir para a melhora do bem-estar das novas gerações.

Pensando nisso, a Direção Pedagógica do Grupo Bahema Educação, em parceria com a Escola da Vila e o Centro de Formação da Vila, promoveu o Ciclo de Palestras “Bem-estar: a potência da escola para o enfrentamento dos desafios pós-pandemia”.

O Ciclo contou com a presença de palestrantes de diferentes áreas de atuação e especialidades para pensar e discutir coletivamente estratégias para melhorar a convivência, favorecer a interação e enfrentar as consequências do isolamento social, respeitando sempre valores como a diversidade e a empatia.

Em 5 palestras gratuitas, transmitidas pelo YouTube, famílias, educadores e educadoras, convidados e convidadas refletiram sobre a infância e sobre a adolescência na contemporaneidade e sob a difícil contingência da pandemia.

E as palestras deixaram frutos!

Delas, nasce a

A publicação traz uma coletânea de artigos. Cada um deles fala sobre uma das palestras e ainda disponibiliza o link para que você possa assistir a todas elas!

Deixamos aqui, um trecho da abertura, por Sonia Barreira, Diretora Pedagógica da Bahema Educação.

Este esforço coletivo é a expressão do empenho de todos para recuperar o bem-estar dos envolvidos na cena educacional, o sentido das aprendizagens e a relevância do convívio entre os pares. Educadores e familiares, superando seu próprio mal-estar, se envolveram na construção de cenários promissores e de experiências potentes para a construção de vínculos diversos. Os resultados são evidentes.O segundo semestre começa, nas escolas, mais alegre, menos tenso, com mais engajamento dos jovens e crianças nas propostas de ensino e na retomada de suas amizades.

Boa leitura!