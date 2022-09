Mais tempo para viver a escola

Por Fernanda Flores, Direção da Vila das Infâncias

A experiência mundial da pandemia trouxe muitos desafios para enfrentarmos e a necessidade de fechamento das escolas fez com que inúmeras crianças e jovens vivessem, por quase dois anos, uma escolaridade parcial.

O isolamento social, sabíamos nós, teria um impacto incontornável nas experiências infantis e da adolescência. O confinamento, a perda do espaço público e social que a escola representa, somado ao excesso de telas e a sobrecarga também vivida por muitos responsáveis, mães e pais, foram fatores que mobilizaram diferentes experiências nesse período.

Na Escola da Vila, já vínhamos pensando na necessidade de ter respostas mais concretas às necessidades de uma formação integral, com vivências amplificadas no ambiente escolar, compreendendo o papel socializador desse ambiente na formação ampla e diversificada das crianças e jovens na construção de uma cidadania consciente e comprometida com o bem comum.

Com a pandemia, nos vimos ainda mais responsáveis, como instituição escolar, a fazer frente a essas necessidades e, uma nova organização do tempo na escola se concretizou com a ampliação da jornada escolar para as crianças e jovens.

Por que estar mais tempo juntos na escola?

Estar mais tempo juntos acaba por ser a consequência de uma escolaridade que busca equilibrar o estudo acadêmico de profundidade, com a criatividade, as questões contemporâneas sobre as quais as crianças e jovens precisam pensar seu mundo, as vivências sociais, o cultivo das amizades, além de possibilitar as explorações espontâneas e curiosas em uma ampla gama de situações.

Ao visarmos a integralidade das experiências na Vila e ampliarmos o tempo da jornada escolar, priorizamos alguns aspectos, entre os quais:

A ampliação curricular de vivências múltiplas, de conexão coletiva e estudos em grupo, com mais tempo para a investigação por problemas, a arte, a música, o corpo em movimento, o inglês, em projetos integrados com a prática de grupos de estudos e o aprendizado do estudo autônomo como parte da rotina

Mais tempos sociais para vivências do brincar e jogar entre iguais, o convívio e o coleguismo.



Considerando que a finalidade educativa da escola é a formação integral e o desenvolvimento de diferentes competências, capacidades e habilidades, em várias dimensões da vida – intelectual, afetiva, física, social e interpessoal – a Escola da Vila em tempo ampliado dá respostas mais efetivas para este propósito educativo, pois permite um tempo maior para investimento formativo e o uso de uma variedade mais ampla de modalidades metodológicas implicadas nos processos de ensino e aprendizagem.

Mais tempo para a socialização, mais tempo de estudo, mais tempo de brincadeiras…mais tempo para viver a escola!