Quem faz

A Escola da Vila é uma instituição privada de ensino que visa, primordialmente, a produção de conhecimento, no espaço das relações ensino/aprendizado.O compromisso da Escola da Vila com a Educação e a Cultura, se traduz na qualidade de um projeto educacional fundamentado num trabalho de reflexão constante, em sintonia com o que se produz de mais avançado, nas áreas de conhecimento relacionadas com Educação.A Escola da Vila atende alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio e possui três unidades: Butantã, Morumbi e Granja Viana.