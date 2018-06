Censo Escolar: atenção para o preenchimento em março

O trabalho nas escolas e nas Secretarias Municipais de Educação exige atenção para prazos e ações que garantam a efetividade das políticas públicas. Pensando nisso, a plataforma Conviva Educação, iniciativa da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) com o apoio de 11 institutos e fundações parceiras, realizou uma videoconferência sobre o Censo Escolar no último mês. Tivemos como convidada Aline Perfeito, da Diretoria de Estatísticas Educacionais (DEED) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia do Ministério da Educação.

As escolas têm até 16 de março para registrarem a situação de seus alunos no fim do ano letivo de 2017, indicando no sistema Educacenso se foram aprovados, reprovados, se deixaram de comparecer às aulas ou se foram transferidos de escola. Faltam poucos dias para isso ocorrer! A primeira etapa de coleta de dados já ocorreu, mas as informações que serão atualizadas neste momento pelas escolas são essenciais para o retrato completo dos estudantes no ano.

Cabe às Secretarias Municipais de Educação acompanharem este processo de coleta de dados, visto que o planejamento só consegue ser cumprido se as informações disponíveis forem precisas e fiéis à realidade.

Além disso, os dados fluxo escolar também têm outra importância: a utilização no cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), citado na Meta 7 do Plano Nacional de Educação (PNE) como indicador de aprendizado adequado na idade certa.

Em fevereiro deste ano, o Censo Escolar ganhou espaço especial dentro da plataforma Conviva. Direcionado para colaborar com o trabalho das secretarias municipais de Educação, o ambiente virtual lançou uma funcionalidade que permite importar os dados do Censo para uso em ferramentas do Conviva disponíveis gratuitamente aos cadastrados. Com isso, torna-se possível utilizar os dados oficiais na organização diária e no planejamento das políticas públicas pelas equipes técnicas. Se você trabalha em uma secretaria municipal de Educação, não deixe de acessar utilizando este link.

*Marcelo Ferreira da Costa, Dirigente Municipal de Educação de Goiânia (GO) e presidente da Undime Goiás e da Undime Região Centro-Oeste.