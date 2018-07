Sustentabilidade: pequenas atitudes para salvar o planeta

Da eliminação de uso dos copos plásticos descartáveis à parceria com empresas de reciclagem, conheça as ações do Colégio Sidarta e se junte a nós!

por Mayra Stachuk*

Uma das palavras que você mais vai ouvir este ano no Colégio Sidarta é “sustentabilidade”. Sabe por quê? Estamos cada vez mais comprometidos em colaborar com ideias, bolar estratégias e agir de maneira ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa para garantir um futuro melhor para as crianças. Nossas ações, nesse sentido, não começaram agora, mas estão se intensificando.

Por exemplo: você sabia que, desde 2009, estamos trabalhando para diminuir o consumo de copos plástico descartáveis? A ação começou com os alunos, com incentivo para o uso de squeezes e a troca dos copos de plástico dos bebedouros pelos copos de papel reciclado. Depois, foi a vez dos professores, que ganharam, em 2015, canecas de porcelana para serem usadas na escola. Hoje, nem os copos de papel estão mais lá, pois todos têm sua garrafinha ou sua caneca.

Parceria para promover a sustentabilidade

Outra importante ação pensada com foco no meio ambiente foi a parceria com a ONG Trevo. Em 2010, o Sidarta distribuiu para sua comunidade garrafas para coleta de óleo de cozinha e a ONG disponibilizou uma bomba na portaria da escola para retirada do material que, em seguida, era levado para reciclagem. Ainda hoje temos esse ponto de coleta aberto à comunidade, mas está aos cuidados de uma nova parceria, a Coopernova Cotia.

Essa mesma cooperativa é nossa parceira também na reciclagem de resíduos secos, como garrafas PET, vidros, papel e latas de alumínio. Ou seja, se você já separa o lixo na sua casa, mas não tem coleta da prefeitura, é só trazer para cá. No estacionamento superior, próximo à portaria de entrada, estão instalados quatro containers para descarte de lixo seco de toda a comunidade. E, às quintas-feiras, a Coopernova Cotia recolhe e encaminha para reciclagem.

No ano passado, foi a vez das lâmpadas. Sim, aquelas que temos em quantidade enorme, mas não devem ser jogadas em lixo comum. Por isso, contratamos uma empresa especializada para descarte correto. Agora, só falta um parceiro para cuidar da logística.

Essas são apenas algumas das ações que temos tomado pensando no amanhã de todos. E um pouco do exemplo que estamos dando para nossos alunos sobre comprometimento e atitude. Afinal, mais do que falar, ensinar é mostrar em ações.

*Mayra Stachuk é jornalista e mãe de Theo, que está no 1º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Sidarta