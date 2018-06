Dez atitudes eficientes e eficazes para arruinar uma aula

Coordenadora do Colégio Sidarta dá sugestões de postura em sala de aula para que as aulas sejam um sucesso. Isso vale para professores novatos ou veteranos

por Jô Fortarel*

Qual a diferença entre eficiência e eficácia? A eficiência seria o ato de “fazer certo as coisas”, enquanto que a eficácia consiste em “fazer as coisas certas”. Pensemos naquele escoteiro que precisa fazer a sua boa ação do dia. Ao ver a velhinha na calçada, próxima a uma avenida muito movimentada, prontamente pega sua mão, para o trânsito e a atravessa com segurança. Eficiente, não? Mas o problema é que a velhinha não queria atravessar a rua e, sim, encontrar um táxi e, aquele ponto, por ser movimentado, pareceu o ideal.

Pensemos em outro escoteiro com a mesma missão que se depara com a mesma velhinha, naquela mesma esquina movimentada. Aproximando-se, ele pergunta o que ela está fazendo ali. Ela o informa que precisa de um táxi. Ele, prontamente, se lança para a beira da calçada, antevê um táxi ao longe e começa a gesticular de maneira a ser notado. O táxi para e ele embarca a velhinha com segurança. Eficaz, hein?

Voltando ao nosso título (Dez atitudes eficientes e eficazes), saiba quais posturas arruinarão a aula de maneira exemplar. Vamos lá:

Ao entrar na sala de aula, começar a falar sem aguardar o silêncio de todos; Não reparar na (des)organização da sala, dos alunos, da disposição das carteiras, das mochilas espalhadas etc.; Iniciar a aula sem verificar se os alunos pegaram o material necessário (livro, caderno, caneta etc.); Perguntar aos alunos se deu lição para aquele dia; Perguntar aos alunos em que ponto parou do conteúdo; Já com a aula em andamento, sair da sala para buscar os materiais que serão utilizados como recursos (mapas, folhas sulfite, cartolinas etc.); Não testar as mídias previamente (o pen drive não abre, o vídeo não roda etc.); Durante a exposição, não estabelecer direta ou indiretamente o tempo da explicação e o dos questionamentos; Ao responder a toda e qualquer dúvida, perder o foco da aula; Ao final da aula, quando os alunos já estão saindo, conversando… chamá-los com “eis” ou “psius” e gritar: “Para a próxima aula, façam o gráfico da página 7!”

Dicas para que a aula seja eficiente e eficaz

Não existe receita para aulas eficientes e eficazes, mas podemos testar alguns encaminhamentos que têm mostrado bons resultados. Ao entrar na sala de aula, olhar realmente para todos os alunos e para o ambiente. Ato contínuo, organizá-los de maneira propícia à aprendizagem.

Solicitar a todos que peguem o material, enquanto isso, já fazer a chamada ou colocar a pauta na lousa. Iniciar apresentando a dinâmica daquela aula. Exemplo: “Primeiramente, trabalharemos com o módulo 10, individualmente, por aproximadamente 15 minutos; depois partiremos para a resolução dos exercícios, em dupla, por 20 minutos; para que assim tenhamos os 20 minutos finais para as socializações dos resultados”.

Uma orientação clara e precisa como essa demonstra planejamento do professor e o aluno se sente seguro sobre o que se espera dele durante a aula, comprometendo-se de forma mais consciente com seu aprendizado. Porém, mais importante do que apresentar a dinâmica da aula é, de fato, cumpri-la! Sendo assim, se foram dados 20 minutos para a resolução dos exercícios, esse tempo deve ser respeitado, assim como todas as etapas apresentadas.

Outro aspecto importante para que tudo corra como o planejado é que se houver necessidade de uso de materiais, que eles já estejam disponíveis e organizados na mesa do professor. Dessa forma, dificilmente a aula não alcançará seu objetivo maior: aprendizagem significativa. Ah… e sabe aquele gráfico, da página 7, solicitado na aula anterior? Os alunos não vão fazer. E o pior: eles têm razão. Funciona assim.

*Jô Fortarel é coordenadora pedagógica de 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio